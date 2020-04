Dal 4 maggio addio all’autocertificazione

Leggi su direttasicilia

(Di venerdì 24 aprile 2020) Con la fine del lockdown diremoal l’autocertificazione. Non servirà più il documento per spostarsi all’interno del comune e della propria regione. Non sarà comunque unal 100% visto che l’autocertificazione potrebbe continuare a servire per spostarsi da una regione all’altra. È l’ipotesi al vaglio del Governo. L’autocertificazione sarà necessaria quindi solo per i viaggi interregionali. Togliendo di mezzo l’obbligo di riempire il modulo per gli spostamenti ogni volta si esce di casa. E’ una delle ipotesi -ma solo un’ipotesi, che viene rimarcata da fonti di governo- sulla quale ragiona l’esecutivo, in vista della fase due che dovrebbe partire dal 4. Tra le novità che ci si potrà spostare da una Regione e l’altra solo per comprovate esigenze lavorative ...