Covid-19 Italia | Brusaferro Iss | contagi giù ovunque e calano i sintomatici Ad aprile

Chiede di anticipare la cerimonia di consegna della cittadinanza italiana per poter diventare infermiera a tutti gli effetti e dare una mano negli ospedali durante l’emergenza coronavirus. Succede a ...

È morto Giuseppe Gazzoni Frascara: presidente del Bologna dal 1993 al 2001

Un mese fa era stato ricoverato per una broncopolmonite che lo stesso Frascara aveva definito con una dichiarazione sui media "cugina del coronavirus ... influenti della politica e della finanza ...

