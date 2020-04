Coronavirus, no ai centri estivi per i bambini. Ma il Governo non ci sta (Di venerdì 24 aprile 2020) Né centri estivi, né oratori. Durante la Fase 2, secondo il Consiglio superiore di Sanità, non dovrebbero aprire. «La scelta di mantenere l’interruzione di didattica frontale è dettata dal fatto che una riapertura delle scuole con il ripristino delle attività produttive avrebbe causato di andare oltre l’indice di contagiosità», ha spiegato Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di Sanità, nella conferenza stampa della Protezione civile. «Abbiamo fatto la valutazione di evitare le aggregazioni, mantenere il distanziamento fisico. Nei modelli sviluppati una riapertura delle scuole in concomitanza con il ripristino delle attività lavorative avrebbe comportato certamente l’andare oltre, e non di poco, il valore di 1 per l’indice di contagiosità. Abbiamo consegnato questa valutazione al Governo a cui spettano le decisioni». Leggi su vanityfair Coronavirus - l’estate come sarà? “Scordiamoci oratori e centri estivi”

Coronavirus - Veneto pronto a riaprire scuole e centri estivi

Coronavirus - Aperti anche nell'emergenza virus tutti i Centri Antiviolenza Abruzzesi (Di venerdì 24 aprile 2020) Né centri estivi, né oratori. Durante la Fase 2, secondo il Consiglio superiore di Sanità, non dovrebbero aprire. «La scelta di mantenere l’interruzione di didattica frontale è dettata dal fatto che una riapertura delle scuole con il ripristino delle attività produttive avrebbe causato di andare oltre l’indice di contagiosità», ha spiegato Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di Sanità, nella conferenza stampa della Protezione civile. «Abbiamo fatto la valutazione di evitare le aggregazioni, mantenere il distanziamento fisico. Nei modelli sviluppati una riapertura delle scuole in concomitanza con il ripristino delle attività lavorative avrebbe comportato certamente l’andare oltre, e non di poco, il valore di 1 per l’indice di contagiosità. Abbiamo consegnato questa valutazione al Governo a cui spettano le decisioni».

Agenzia_Ansa : Orari serali e su prenotazione, parrucchieri e centri estetici pensano al post Covid #Coronavirus #ANSA - Corriere : Dal 4 maggio sarà possibile fare sport all'aperto, sempre da soli e mantenendo una distanza di almeno 2 metri da al… - ItaliaViva : Coronavirus e quarantena, @elenabonetti : cresce il numero delle donne che si rivolgono ai centri antiviolenza: 1.0… - giuliadileo95 : I centri di bellezza nella nuova normalità puntano sul digitale e sulla flessibilità degli orari - La Stampa - Ulti… - MarcoCapoccetti : RT @MannaiaStorta: A tutt'oggi i centri per l'impiego non hanno mai ricevuto richieste per braccianti agricoli. Di più, dal 2015 non è mai… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus centri Coronavirus, fase 2: spostamenti consentiti tra comuni nella stessa Regione. Gli scienziati: scuole chiuse Corriere della Sera Iscritto dal: Aug 2005

Quasi metà delle persone morte per coronavirus in Europa erano residenti di case di ... tutti quelli che si incontrano non siano supercontagiosi. invece entrando nei negozi, ambiente chiuso, è più ...

Coronavirus, no ai centri estivi per i bambini. Ma il Governo non ci sta

Ma la ministra Bonetti non è d’accordo Né centri estivi, né oratori. Durante la Fase 2, secondo il Consiglio superiore di Sanità, non dovrebbero aprire. «La scelta di mantenere l’interruzione di ...

Quasi metà delle persone morte per coronavirus in Europa erano residenti di case di ... tutti quelli che si incontrano non siano supercontagiosi. invece entrando nei negozi, ambiente chiuso, è più ...Ma la ministra Bonetti non è d’accordo Né centri estivi, né oratori. Durante la Fase 2, secondo il Consiglio superiore di Sanità, non dovrebbero aprire. «La scelta di mantenere l’interruzione di ...