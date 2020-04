Coronavirus, ancora tanti decessi. Ma calano i pazienti in terapia intensiva (Di venerdì 24 aprile 2020) La Protezione civile ha rilasciato i dati relativi all’emergenza Coronavirus in Italia. Secondo il bollettino del 24 aprile, dall’inizio dell’epidemia, almeno 192.994 persone hanno contratto il virus. Nelle ultime ore sono 3.021 i positivi in più rispetto a ieri, per una crescita dell’1.6%. Ieri erano stati +2.646. Dal 23 aprile i decessi sono stati 420 (ieri erano stati 464). I pazienti dimessi dall’inizio del contagio sono 60.498 (+2922, +5.1%; ieri +3033). I positivi dei quali si ha certezza sono 106.527. Se nel conto si aggiungono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia arriviamo a 192.994. I pazienti ricoverati in terapia intensiva con sintomi sono 22.068. Al momento ci sono 2.173 (-94 pazienti rispetto a ieri) sono in terapia intensiva, ... Leggi su caffeinamagazine Coronavirus - i malati ancora in calo. 420 morti in un giorno

Coronavirus - il bollettino : malati ancora in calo - 321 in meno. Altri 420 morti - 2.922 guariti

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ancora Coronavirus, Brusaferro: «Situazione migliore, ma ci sono ancora 106 zone rosse» Il Sole 24 ORE Coronavirus in Sicilia, ecco di dati di oggi: il 98,2% dei tamponi è NEGATIVO

Questo il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato alle ore 17 di oggi (venerdì 24 aprile), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione ... di queste ...

Coronavirus. Piero Luca: bene accoglimento odg per sbloccare utilizzo fondi FSC

“L’epidemia del Covid-19 sta determinando gravi conseguenze sul fronte non solo sanitario ma anche ... utilizzo per le Regioni delle risorse FSC (destinate per l’80% al Mezzogiorno e il 20% al Centro ...

