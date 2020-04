Carlo e Nascenzio Iannace ed un sanleuciano doc che lotta al ‘Cotugno’

Leggi su anteprima24

Nellaal Coronavirus presso l'ospedale "D. Cotugno" di Napoli sono stati attivati dei protocolli che stanno dando ottimi risultati, tanto che è stato definito dalle testate giornalistiche internazionali un'eccellenza ospedaliera. Tra i protagonisti di questa complessa attività troviamo in prima linea il dott. Roberto Parrella, Direttore UOC Malattie Infettive a Indirizzo Respiratorio dell'ospedale "Cotugno". Il dott. Parrella è originario di San Leucio del Sannio ed è rimasto legato al paese di origine. I sanleuciani ricordano con affetto il padre Manfredi primario pneumologo presso l'ospedale Monaldi di Napoli per la grande umanità e disponibilità e lo zio Giuseppe per lungo tempo arciprete presso la Chiesa Madre di San Leucio....