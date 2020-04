Calcio francese in controtendenza | l’11 maggio si parte con i test medici e i tamponi

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 24 aprile 2020) In attesa di avere dal governo il via libera per tornare in campo, ilsi prepara per la fase 2. Prendendo la strada opposta alla Spagna, che proprio in queste ore ha rinviato il programma di ripresa dopo l’intervento del ministro della Salute Salvador Illa che ha stoppato il movimento ricordando che i calciatori sono cittadini come gli altri, e che se imancano per la gente comune mancano anche per loro. Invece la Federazioneoggi ha presentato il suo protocollo medico per tornare ad allenarsi, ed ha convocato per l’11i giocatori presso i rispettivi centri di allenamento. Il protocollo sviluppato da Emmanuel Ohrant, il direttore medico della FFF, con la commissione medica, prevede che i calciatori si sottopongano una valutazione medica completa (cardiologica, virologica e psicologica), compresi iPCR, pomo della discordia in Francia ...