Brusaferro (Iss): "44% delle infezioni in una Rsa. Riapertura? La situazione è diversificata" (Di venerdì 24 aprile 2020) Rsa all’attenzione dei vertici sanitari anche in Italia, dopo le inchieste già avviate dalla magistratura sui tanti decessi di anziani positivi al Covid-19 negli ospizi. La strage silenziosa dei nonni, come è stata definita. Coronavirus, perquisizioni al Pio Albergo Trivulzio e altre Rsa: sequestrati atti e referti Tra i Pio Albergo Trivulzio e istituto Don Gnocchi ci sono stati circa 300 morti. All’indomani della denuncia Oms - la metà dei morti con coronavirus nel vecchio continente è avvenuta in case di cura - Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di Sanità (Iss), aggiorna i dati sulla situazione italiana. Su circa 4.500 casi notificati all'Iss nelle ultime 3 settimane (tra l'1 e il 23 aprile) "il 44,1% delle infezioni si è verificato in una Rsa, il 24,7% in ... Leggi su blogo Brusaferro (Iss) : 44% delle infezioni nelle Rsa

La situazione è nettamente migliorata. Il Coronavirus circola ma ha meno forza. Brusaferro (Iss) : “Dati positivi non vuol dire abbassare la guardia”

