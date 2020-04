Red Dead Redemption 2 sta per arrivare su Xbox Game Pass al posto di GTA V

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 23 aprile 2020) Il servizio in abbonamento di Microsoft,perOne sta per ottenere un altro grande gioco di Rockstar. Red2 entrerà a far parte del servizio di abbonamento il 7 maggio e ad annunciarlo è proprio Microsoft.Red2 è un prequel del celebre gioco Reddel 2010, che mostra il declino della banda Van der Linde attraverso gli occhi di uno dei più fidati esecutori della banda, Arthur Morgan. Mentre il gruppo viene inseguito in tutto il paese da uomini di legge e cacciatori di taglie, le tensioni aumentano e compaiono fratture nel gruppo affiatato. La versioneincluderà anche l'accesso completo alla modalità multiplayer di RedOnline. Se siete abbonati adpotete già pre-scaricarlo.Purtroppo però, per un grande gioco Rockstar che arriva, un altro ...