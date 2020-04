“Nel 2006 Lippi mi voleva portare al Mondiale All’Inter c’è stata la storia dei

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 23 aprile 2020) Christian ‘Bobo’ Vieri si è raccontato in una lunga intervista a ‘Il Corriere della Sera’. L’ex centravanti è protagonista in questi giorni su Instagram con dirette insieme ai calciatori e agli ex compagni. Vieri ha toccato vari temi, a partire dal Coronavirus: “Ora sono a Milano, chiuso in casa da 40 giorni. Ma essendo diventato padre per la seconda volta avevo scelto di rimanere in Italia. Poi si vedrà. Mai ipotecare il futuro. Capisco le istanze del calcio, che stando fermo ci rimette milioni di euro. Ma in questo momento è più importante la gente. La salute viene prima. Quando il pallone potrà ripartire, lo farà. Provo una tristezza infinita per tutte le persone che sono mancate e che avrebbero meritato un funerale degno con amici e parenti. Purtroppo nessuno si aspettava che il virus fosse ...