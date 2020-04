Meteo NAPOLI | variabilità lascia spazio al bel tempo

Leggi su meteogiornale

(Di giovedì 23 aprile 2020) Ilsuvedrà ancora nubi irregolari giovedì, ma con schiarite sempre più ampie. Il beldominerà poi da venerdì e per tutto il weekend, grazie a un rinforzoraneo dell'anticiclone. Giovedì 23: nubi sparse, ventoso a tratti. Stima Pioggia 1 mm. Temperatura da 13°C a 20°C. Pressione atmosferica media: 1015 hPa, in aumento. Vento: in media da Nord-Est 9 Km/h, raffiche 31 Km/h. Zero Termico: circa 2300 metri. Venerdì 24: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 12°C a 21°C. Pressione atmosferica media: 1016 hPa, stazionaria. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 5 Km/h, raffiche 28 Km/h. Zero Termico: circa 2500 metri. Sabato 25: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 13°C a 19°C. Pressione atmosferica media: 1014 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 6 ...