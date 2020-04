"Mentre Conte batteva i pugni in ginocchio...". Borghi, la supposta dal vertice Ue: un premier da ridere (amaro) (Di giovedì 23 aprile 2020) “Mes tutto vostro, il resto alle calende greche e confezionato sotto forma di supposta”. Così Claudio Borghi ha sintetizzato l'esito del Consiglio europeo, che ha dato il via libera agli strumenti già messi sul tavolo, e quindi al Mes, Mentre non ha raggiunto un accordo sul Recovery fund. La trattativa potrebbe andare avanti almeno fino a giugno, quando si terrà il prossimo vertice tra i leader dell'Ue, ma intanto Giuseppe Conte ha provato a chiedere “un mandato chiaro alla Commissione per preparare il prima possibile una proposta che preveda il Recovery fund e un ponte per anticipare le risorse già quest'anno”. Borghi ha riso amaro dinanzi alle parole del premier: “Mentre batteva i pugni in ginocchio ha autorevolmente preteso un mandato perché si prepari una proposta per una soluzione ponte. Dopo ha provato a tenere in ... Leggi su liberoquotidiano Ciò che non avete visto : mentre Conte parlava… Insulti irriferibili e furia cieca : la misera fine di un premier

Le domande scomode di “Fuori dal coro”. Le mascherine ordinate da Conte per sé mentre al Nord si moriva (video)

Conte ancora non spiega perché a Palazzo Chigi si allestiva un ospedale mentre i medici perdevano la vita (Di giovedì 23 aprile 2020) “Mes tutto vostro, il resto alle calende greche e confezionato sotto forma di”. Così Claudioha sintetizzato l'esito del Consiglio europeo, che ha dato il via libera agli strumenti già messi sul tavolo, e quindi al Mes,non ha raggiunto un accordo sul Recovery fund. La trattativa potrebbe andare avanti almeno fino a giugno, quando si terrà il prossimotra i leader dell'Ue, ma intanto Giuseppeha provato a chiedere “un mandato chiaro alla Commissione per preparare il prima possibile una proposta che preveda il Recovery fund e un ponte per anticipare le risorse già quest'anno”.ha riso amaro dinanzi alle parole del premier: “inha autorevolmente preteso un mandato perché si prepari una proposta per una soluzione ponte. Dopo ha provato a tenere in ...

borghi_claudio : Hahahaha (riso amaro). All'Eurosummit conte mentre batteva i pugni in ginocchio ha autorevolmente preteso 'UN CHIA… - AnnalisaChirico : Servono 19 documenti per chiedere prestiti da 25mila €, la cassa integrazione nessuno l’ha vista mentre a maggio ve… - 6000sardine : #Bagnai definisce Conte un pirata costituzionale. Loro chiedono che tutto passi dal parlamento mentre le ordinanze… - satyagrahaaa : RT @borghi_claudio: Hahahaha (riso amaro). All'Eurosummit conte mentre batteva i pugni in ginocchio ha autorevolmente preteso 'UN CHIARO M… - CuccioloWS : RT @borghi_claudio: Hahahaha (riso amaro). All'Eurosummit conte mentre batteva i pugni in ginocchio ha autorevolmente preteso 'UN CHIARO M… -