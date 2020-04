L’Europa è un enorme Trivulzio | “La metà dei morti europei è nelle case di cura”

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 23 aprile 2020) L’Europa devastata dal coronavirus è unPio Albergo. Secondo il direttore regionale dell’Oms Europa, Hans Kluge, quasi la metà delle persone morte di Covid-19 in Europa era residente di una casa di cura: “Il quadro su queste strutture è profondamente preoccupante. È una tragedia inimmaginabile”, ha detto. Quello che era stato raccontato all’inizio dell’epidemia come il virus degli anziani, è diventato piano piano un’altra cosa: il virus degli anziani lasciati a contagiarsi e morire negli ospizi. Il 50% di tutti i decessi è una percentuale che va oltre ogni immaginabile statistica ipotizzabile. “C’è un urgente ed immediato bisogno di ripensare il modo in cui operano ledi cura oggi e nei mesi a venire”, ha aggiunto Kluge. In Italia il bubbone è ...