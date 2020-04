La app di posta dell’iPhone ha un problema di sicurezza (Di giovedì 23 aprile 2020) (Foto: Apple)Grave falla di sicurezza scoperta nell’applicazione posta di iPhone ossia il servizio nativo e pre-installato per la gestione delle email personali su iOs, il sistema operativo mobile di Apple. La versione 6 dell’app mostrava infatti il fianco a eventuali intrusioni da parte di malintenzionati che avrebbero potuto sfruttare una vulnerabilità ancora non scoperta per accedere a informazioni sensibili. A scoprire il bug è stata la società di sicurezza informatica ZecOps che ha anche dichiarato che fosse proprio quella la causa dietro a furti di dati di sei diverse grandi società dal 2018 a oggi. Per fortuna tutto è stato comunicato ad Apple che ora sta lavorando a offrire una patch rapida per correggere l’errore. A mettere ancora più inquietudine a questa notizia è la descrizione di come la falla poteva essere ... Leggi su wired Buoni fruttiferi postali serie P e Q : tassi da applicare - ecco la spiegazione

Buoni fruttiferi postali serie P e Q : tassi da applicare - ecco la spiegazione

Sarà obbligatorio scaricare l’App Immuni? Giuseppe Conte : “Non ci saranno limitazioni di spostamenti per chi non lo farà” (Di giovedì 23 aprile 2020) (Foto: Apple)Grave falla discoperta nell’applicazionedi iPhone ossia il servizio nativo e pre-installato per la gestione delle email personali su iOs, il sistema operativo mobile di Apple. La versione 6 dell’app mostrava infatti il fianco a eventuali intrusioni da parte di malintenzionati che avrebbero potuto sfruttare una vulnerabilità ancora non scoperta per accedere a informazioni sensibili. A scoprire il bug è stata la società diinformatica ZecOps che ha anche dichiarato che fosse proprio quella la causa dietro a furti di dati di sei diverse grandi società dal 2018 a oggi. Per fortuna tutto è stato comunicato ad Apple che ora sta lavorando a offrire una patch rapida per correggere l’errore. A mettere ancora più inquietudine a questa notizia è la descrizione di come la falla poteva essere ...

davidallegranti : Data breach della app olandese per il #coronavirus #COVID19: diffusi nomi, indirizzi di posta elettronica e password - turista_percaso : @MauroFalini Appunto, le pare. A me pare che vista la posta in gioco (quel tipo di dati sensibili su milioni di per… - LamaCla11 : RT @AnnaMaritati: @fattoquotidiano Non scaricherò mai un'app del genere. Mi comporto responsabilmente: distanza, no assembramenti, guanti e… - kiaracarta : Iniziale. La wind mi deve aver preso sul serio sul 'cose vitali' e ora dovrei andare in posta ??. Oltretutto non mi… - alessandro1846 : RT @alfdicar: @CottarelliCPI Conosco molta gente che posta su FB qualsiasi sciocchezza stia facendo in qualsiasi luogo. Però si scatenano c… -

Ultime Notizie dalla rete : app posta La app di posta dell iPhone ha un problema di sicurezza Wired.it La app di posta dell'iPhone ha un problema di sicurezza

Grave falla di sicurezza scoperta nell’applicazione Posta di iPhone ossia il servizio nativo e pre-installato per la gestione delle email personali su iOs, il sistema operativo mobile di Apple. La ...

Visibilità sugli Shadow IT con Kaspersky Endpoint Security Cloud

Inoltre, per aiutare le organizzazioni a mantenere al sicuro gli account di posta elettronica in-the-cloud e gli strumenti di collaboration, Kaspersky Endpoint Security Cloud, nella versione Plus, ora ...

Grave falla di sicurezza scoperta nell’applicazione Posta di iPhone ossia il servizio nativo e pre-installato per la gestione delle email personali su iOs, il sistema operativo mobile di Apple. La ...Inoltre, per aiutare le organizzazioni a mantenere al sicuro gli account di posta elettronica in-the-cloud e gli strumenti di collaboration, Kaspersky Endpoint Security Cloud, nella versione Plus, ora ...