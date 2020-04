Futures USA cauti in attesa di Wall Street e dati macro (Di giovedì 23 aprile 2020) (Teleborsa) – Si attende cauta la partenza di Wall Street, come preannunciato dall’andamento evidenziato dai Futures statunitensi, in un contesto ancora incerto a causa dell’epidemia del coronavirus, il cui impatto si è iniziato a conteggiare in Europa. I numeri preliminari di aprile sull’attività economica dell’Eurozona, hanno, infatti, mostrato nuovi record negativi. Il contratto sul Dow Jones evidenzia un lieve ribasso dello 0,07% a 23,340.5 punti, mentre lo S&P 500 sale appena dello 0,04% a 2,788.62 punti ed il Nasdaq viaggia sopra la parità con un +0,04% a 8,641.12 punti. Sul fronte macro, nel primo pomeriggio saranno da seguire con particolare attenzione i dati statunitensi sulle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione, divenute oramai uno dei principali barometri degli effetti della crisi sull’economia a ... Leggi su quifinanza Futures USA negativi in attesa di Wall Street

I futures sui principali indici azionari Usa sono poco sotto la parità in attesa del dato sulle nuove richieste settimanali di sussidi di disoccupazione (che sarà diffuso alle 14,30 ora italiana). Il ...

