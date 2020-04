(Di giovedì 23 aprile 2020)TVA, lailcon le. Al momento i club non accettano le richieste di Sky e DAZN Interrotto qualsiasitra laCalcio e le pay tv. Il Corriere dello Sport continua a seguire la vicenda da vicino: i club del massimo campionato hanno rifiutato la richiesta di uno sconto. Entro il primo maggio Sky e DAZN dovranno saldare la rata di 233 milioni di euro prevista dei contratti firmati. Ci potrebbe essere uno sconto soltanto in caso di ripresa del campionato. Leggi su Calcionews24.com

Diritti TV serie A, la Lega interrompe il dialogo con le televisioni. Al momento i club non accettano le richieste di Sky e DAZN Interrotto qualsiasi dialogo tra la Lega Calcio e le pay tv. Il ...La Serie A sembra aver trovato quella compattezza che era mancata ... Sarebbero quattro mesi di clausura, non è credibile”. Problema diritti tv Uno dei problemi principali per la ripartenza del ...