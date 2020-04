Dieta alcalina, come funziona e a cosa (non) serve (Di giovedì 23 aprile 2020) La dieta alcalina, conosciuta anche come dieta acido-basica, è uno dei regimi alimentari più popolari tra le celebrities. Seguita da Gwyneth Paltrow, Victoria Beckham, Jennifer Aniston, Kirsten Dunst e tante altre, è anche una delle diete più discusse dagli esperti negli ultimi anni. Secondo questo regime alimentare, ideato negli Stati Uniti da Robert O. Young, i cibi sarebbero in grado di modificare l’equilibrio acido-basico del nostro organismo, che sarebbe responsabile di sovrappeso e di molte malattie. Per questa ragione secondo questa dieta a tavola bisognerebbe consumare cibi e bevande che abbiano un pH basico (o alcalino) e limitare invece tutti quelli con un pH acido. I vantaggi? Secondo l’inventore la dieta alcalina sarebbe in grado di far perdere peso e addirittura contrastare alcune patologie. Dall’ipertensione al cancro. Per fare chiarezza con l’aiuto di un’esperta vediamo nel dettaglio che cos’è la dieta alcalina e se è vero che funziona. Leggi su vanityfair Dieta alcalina e vitamine C e D3 per rafforzare il sistema immunitario (Di giovedì 23 aprile 2020) La dieta alcalina, conosciuta anche come dieta acido-basica, è uno dei regimi alimentari più popolari tra le celebrities. Seguita da Gwyneth Paltrow, Victoria Beckham, Jennifer Aniston, Kirsten Dunst e tante altre, è anche una delle diete più discusse dagli esperti negli ultimi anni. Secondo questo regime alimentare, ideato negli Stati Uniti da Robert O. Young, i cibi sarebbero in grado di modificare l’equilibrio acido-basico del nostro organismo, che sarebbe responsabile di sovrappeso e di molte malattie. Per questa ragione secondo questa dieta a tavola bisognerebbe consumare cibi e bevande che abbiano un pH basico (o alcalino) e limitare invece tutti quelli con un pH acido. I vantaggi? Secondo l’inventore la dieta alcalina sarebbe in grado di far perdere peso e addirittura contrastare alcune patologie. Dall’ipertensione al cancro. Per fare chiarezza con l’aiuto di un’esperta vediamo nel dettaglio che cos’è la dieta alcalina e se è vero che funziona.

Inprimeit : Dieta alcalina, come funziona e a cosa (non) serve - limort_a_c : @almagrigia Sta bona, sto a fa 'na faticaccia pure io. Mo ho preso 6 giorni di questo, per me e signora, poi ti dic… - PatriciaLena8 : insegnerò la cura del tempio sacro con una dieta alcalina, piante medicinali ma sopratutto la cura dell'anima , se… -

Ultime Notizie dalla rete : Dieta alcalina Dieta alcalina e vitamine C e D3 per rafforzare il sistema immunitario DiLei Benessere Dieta alcalina, come funziona e a cosa (non) serve

Ma funziona davvero? Per fare chiarezza abbiamo chiesto il parere di un’esperta La dieta alcalina, conosciuta anche come dieta acido-basica, è uno dei regimi alimentari più popolari tra le celebrities ...

Nessun cibo miracoloso contro il coronavirus

Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...

Ma funziona davvero? Per fare chiarezza abbiamo chiesto il parere di un’esperta La dieta alcalina, conosciuta anche come dieta acido-basica, è uno dei regimi alimentari più popolari tra le celebrities ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...