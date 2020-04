Coronavirus e videogames | quanto e a cosa giochiamo in quarantena

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 23 aprile 2020) Provate a dire a un ragazzino chiuso in casa che non può giocare con i videogame… La situazione non è lontanamente sostenibile! Del resto, videogiocare è anche una delle raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità che ha lanciato la campagna di sensibilizzazione #PlayApartTogether supportata dalle varie realtà di settore.