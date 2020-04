Calciomercato Juve: Pjanic ai saluti? Jorginho sarebbe la prima scelta di Sarri (Di giovedì 23 aprile 2020) Se Miralem Pjanic dovesse essere ceduto, Maurizio Sarri starebbe pensando al fedelissimo Jorginho per sostituirlo Miralem Pjanic non è più incedibile. Il bosniaco doveva essere il fulcro del gioco di Sarri ma qualcosa si è rotto durante la stagione e facendo scontare all’ex Roma anche qualche amara panchina. Ed è per questo che non è più incedibile. Come riporta Il Corriere dello Sport, la Juventus ha già individutato il sostituto in caso di partenza di Pjanic: Jorginho, fedelissimo di Maurizio Sarri. Il centrocampista italiano è letteralmente esploso con il tecnico bianconero ai tempi del Napoli. Al Chelsea è un titolare ma la dirigenza comunque non lo reputa incedibile. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Calciomercato Napoli - la Juventus vuole Arkadiusz Milik o Mauro Icardi come sostituto di Gonzalo Higuain

Calciomercato Juventus - colpo dalla Premier : Alex Sandro la contropartita

Calciomercato Napoli : Juve-Inter per Milik - Gattuso blocca Mertens (Di giovedì 23 aprile 2020) Se Miralemdovesse essere ceduto, Mauriziostarebbe pensando al fedelissimoper sostituirlo Miralemnon è più incedibile. Il bosniaco doveva essere il fulcro del gioco dima qualcosa si è rotto durante la stagione e facendo scontare all’ex Roma anche qualche amara panchina. Ed è per questo che non è più incedibile. Come riporta Il Corriere dello Sport, lantus ha già individutato il sostituto in caso di partenza di, fedelissimo di Maurizio. Il centrocampista italiano è letteralmente esploso con il tecnico bianconero ai tempi del Napoli. Al Chelsea è un titolare ma la dirigenza comunque non lo reputa incedibile. Leggi su Calcionews24.com

sportli26181512 : Juve beffata dall'Arsenal VIDEO: 23 aprile 1980: Juventus-Arsenal 0-1. Grazie a un gol... - StoriaAmore79 : Nasce la nuova Juve di Sarri: due cessioni e 3 colpi da urlo, ecco la formazione 2020-21?? GUARDATE??… - ParasiteMale : RT @cumdivido: Ci risulta che la strada per il rinnovo di Gigio sia ancora lunga. #Raiola mette pressione al Milan mentre, oltre a juve e R… - cumdivido : Ci risulta che la strada per il rinnovo di Gigio sia ancora lunga. #Raiola mette pressione al Milan mentre, oltre a… - JuventusFCFans : Juve, il titolo in borsa continua a crescere -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juve La Juve taglia ancora, dopo l'accordo da 90 milioni con i big chiede 'gli spiccioli' all'Under 23 Calciomercato.com Calciomercato Juve: Pjanic ai saluti? Jorginho sarebbe la prima scelta di Sarri

Come riporta Il Corriere dello Sport, la Juventus ha già individutato il sostituto in caso di partenza di Pjanic: Jorginho, fedelissimo di Maurizio Sarri. Il centrocampista italiano è letteralmente ...

Calciomercato, pazza idea Marotta | Scambio col Milan: le ultime di InterLive

Clamorosa alleanza con il Milan in ottica calciomercato Inter. Beppe Marotta lavora ad uno scambio alla pari dopo il ‘No’ della Juventus. L’emergenza coronavirus ha imposto lo stop al calcio giocato ...

Come riporta Il Corriere dello Sport, la Juventus ha già individutato il sostituto in caso di partenza di Pjanic: Jorginho, fedelissimo di Maurizio Sarri. Il centrocampista italiano è letteralmente ...Clamorosa alleanza con il Milan in ottica calciomercato Inter. Beppe Marotta lavora ad uno scambio alla pari dopo il ‘No’ della Juventus. L’emergenza coronavirus ha imposto lo stop al calcio giocato ...