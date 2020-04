Avengers: Endgame, svelato un dettaglio nascosto sulla scena di combattimento Cap vs. Cap (Di giovedì 23 aprile 2020) svelato un dettaglio nascosto che rende la scena di combattimento tra i due Captain America di Avengers: Endgame ancora migliore. Lo stunt coordinator di Avengers: Endgame Sam Hargrave ha rivelato un gustoso dettaglio nascosto sulla scena in cui Captain America combatte contro se stesso. Mentre cerca di recuperare lo scettro che contiene la Gemma della Mente da Loki, Captain America si scontra con la sua versione del 2012, convinta che il secondo Steve Rogers sia un'altra delle illusioni del Dio dell'Inganno. Il combattimento Cap vs. Cap è una delle scene più epiche non solo per il talento di Chris Evans, ma anche per le abilità dei fratelli Russo e dei loro collaboratori che hanno coreografato la scena, ritoccata poi in ... Leggi su movieplayer Avengers : Endgame - la versione alternativa di Thor grasso svelata nei concept art

