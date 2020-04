Apple, trovata una falla in iPhone e iPad: utenti a rischio per anni (Di giovedì 23 aprile 2020) Gli esperti hanno scoperto una vulnerabilità nell'app di posta Mail. E Cupertino fa sapere che una "patch" è in arrivo Leggi su repubblica (Di giovedì 23 aprile 2020) Gli esperti hanno scoperto una vulnerabilità nell'app di posta Mail. E Cupertino fa sapere che una "patch" è in arrivo

Mail di iOS, scoperta (e chiusa) una brutta falla di sicurezza. Gli esperti: "Nessuna prova di sfruttamento di massa"

Apple, pur non confermando completamente le dichiarazioni di ZecOps, ha ammesso di aver trovato un bug di sicurezza nell’app Mail di iOS e che questo verrà corretto nel prossimo aggiornamento del ...

