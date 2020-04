Aida Nizar non è stata arrestata: “Con i delitti non si gioca” (Di giovedì 23 aprile 2020) Aida Nizar non è stata arrestata, lo sfogo sui social: “Con i delitti non si gioca” Nessun arresto per Aida Nizar. L’ex gieffina ha smentito la notizia che in poche ore ha fatto il giro del web in Spagna e in Italia. Secondo quanto riportato da alcuni siti di gossip, Aida sarebbe stata fermata dalla polizia a Madrid con l’accusa di aver minacciato il fidanzato Fernando con un coltello. Il tutto sarebbe avvenuto durante la quarantena che la coppia sta affrontando insieme. “Calunnie. Ma io mi sto già difendendo nei tribunali da questa bufala che avete inventato. Per questo ho detto no a tutti i programmi che mi stanno chiamando. Ma con i delitti non si gioca. Effettivamente non posso impedire che parlino di me e mi calunnino..” le parole che Aida Nizar ha speso su Instagram in sua difesa. Aida Nizar si difende dalle accuse, non è ... Leggi su lanostratv Aida Nizar non vuole andare da Barbara D’Urso : “Calunnia - con i delitti non si gioca” (FOTO)

