Adebayor | “Io non ho donato? E’ vero | ma faccio quello che voglio Criticatemi pure”

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 23 aprile 2020) In un periodo del genere, uno degli errori commessi da tutti noi è statodi “giudicare”. Giudicare chi sta a casa, chi ha paura, chi invece se ne esce in barba ai decreti, abbiamo giudicato il calciatore che ha voluto tagliarsi lo stipendio, oppureche non vuole rinunciare ad un centesimo. Ecco, tra questi ultimi si inserisce l’ex attaccante dell’Arsenal Emmanuel, criticato in patria, nel Togo, per aver scelto di non provvedere ad una donazione in tempi bui come questi. Il calciatore ha risposto, in maniera diretta: “Per quelli che dicono che nonuna donazione: ènon ne. Molto semplice.chefare, mangiochemangiare e questa è la cosa più importante. Ci saranno persone che mi criticheranno perché non ho creato una fondazione a ...