“Addio nipoti miei da questo letto senza cuore” | la straziante lettera del nonno morto di

Leggi su tpi

(Di giovedì 23 aprile 2020) Ladi addio di undi Covid in Rsa “Non potevo mai immaginare di finire in un luogo del genere. Apparentemente tutto pulito e in ordine, ci sono anche alcune persone educate ma poi di fatto noi siamo solo dei numeri, per me è stato come entrare già in una cella frigorifera”. È la dolorosascritta da un anziano ospite di una Rsa,di Coronavirus, solo come tanti pazienti vittime di questa pandemia. Il testo integrale è riportato sul quotidiano ‘InTerris’ ed è un addio da quella che l’uomo definisce “una prigione dorata”. “Mi sembrava esagerato e invece mi sono proprio ricreduto – dice l’anziano – Sembra infatti che non manchi niente, ma non è così. Manca la cosa più importante, la vostra carezza, il sentirmi chiedere tante volte al ...