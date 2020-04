Tom Holland: "Sono sempre ubriaco, Ryan Reynolds mi ha spedito una cassa di gin" (Di mercoledì 22 aprile 2020) Tom Holland, protagonista di Spider-Man, ha svelato che Ryan Reynolds gli ha mandato in regalo una cassa piena di bottiglie di gin. Tom Holland deve ringraziare Ryan Reynolds per aver reso la sua quarantena meno noiosa: la star di Deadpool gli ha infatti inviato una cassa di gin, dono che si è rivelato essenziale per sopravvivere alla convivenza con i propri coinquilini. L'interprete di Peter Parker ha condiviso il divertente aneddoto durante la sua apparizione a distanza al talk show di Jimmy Kimmel. Il giovane attore sta trascorrendo l'auto-isolamento con tre dei suoi amici a Londra e ha ammesso: "Non abbiamo realmente problemi, perché siamo sempre ubriachi". Tom Holland ha quindi aggiunto: "In realtà questo weekend avevo detto che avrei smesso di ... Leggi su movieplayer Tom Holland usa una foto di Spider-Man : Homecoming per condividere le sue emozioni in quarantena

Tom Holland, protagonista di Spider-Man, ha svelato che Ryan Reynolds gli ha mandato in regalo una cassa piena di bottiglie di gin. Tom Holland deve ringraziare Ryan Reynolds per aver reso la sua ...

Per ora lo studio e i protagonisti non hanno però confermato le indiscrezioni che appaiono da alcuni mesi online. Ciò che sembra insolito, considerando che i due protagonisti, Tom Holland e Tom Hardy, ...

