Poste italiane: le pensioni di maggio in pagamento dal 27 aprile (Di mercoledì 22 aprile 2020) Anche per il pagamento delle pensioni di maggio, Poste italiane mantiene le misure già decise il mese scorso per fronteggiare l’emergenza coronavirus ed evitare code e assembramenti. Le pensioni verranno accreditate a partire da lunedì 27 aprile, con ritiro possibile da oltre 7mila Postamat. Per chi, invece, deve necessariamente andare negli uffici postali per il ritiro in contanti, è prevista una turnazione in ordine alfabetico. Gli ultra 75enni, infine, possono delegare al ritiro i carabinieri (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LE GRAFICHE). pensioni maggio dal 27 aprile Le pensioni del mese di maggio, quindi, verranno accreditate lunedì 27 aprile per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i ... Leggi su tg24.sky Buoni fruttiferi postali di Poste Italiane del 1986 e rimborso - la guida

Poste Italiane : Il calendario di consegna ai cittadini delle mascherine gratis

Buoni fruttiferi postali di Poste Italiane del 1986 e rimborso - la guida (Di mercoledì 22 aprile 2020) Anche per ildelledimantiene le misure già decise il mese scorso per fronteggiare l’emergenza coronavirus ed evitare code e assembramenti. Leverranno accreditate a partire da lunedì 27, con ritiro possibile da oltre 7mila Postamat. Per chi, invece, deve necessariamente andare negli uffici postali per il ritiro in contanti, è prevista una turnazione in ordine alfabetico. Gli ultra 75enni, infine, possono delegare al ritiro i carabinieri (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LE GRAFICHE).dal 27Ledel mese di, quindi, verranno accreditate lunedì 27per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di unapay Evolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o dipay Evolution potranno prelevare i ...

MEF_GOV : Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha provveduto a depositare le liste per il rinnovo del consiglio di ammi… - SkyTG24 : Poste Italiane, le pensioni di maggio in pagamento da 27 aprile - _Carabinieri_ : L'Arma e @PosteNews insieme con un'attenzione in più verso le persone anziane e bisognose di vicinanza in emergenza… - annatomasi1 : RT @leggoit: #Poste Italiane: le pensioni di #maggio in pagamento dal 27 aprile. Ecco le suddivisioni giorno per giorno in base al cognome… - leggoit : #Poste Italiane: le pensioni di #maggio in pagamento dal 27 aprile. Ecco le suddivisioni giorno per giorno in base… -