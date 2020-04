Musica in lutto: è morto a 35 anni Derek Jones dei Falling in Reverse (Di mercoledì 22 aprile 2020) lutto nel mondo della Musica: è morto Derek Jones. Il chitarrista aveva solo 35 anni e la notizia della sua morte è stata un duro colpo per tutti. Derek Jones era noto soprattutto in quanto chitarrista dei Falling In Reverse. A dare la notizia della morte del musicista è stato il fondatore della band Ronnie Radke che, sui social, ha dedicato un post all’amico scomparso: “Non dimenticherò mai quando venisti a prendermi in prigione per portarmi nel tuo vecchio van dove abbiamo dato vita ai Falling in Reverse. Il tuo spirito resterà imbrigliato nella Musica che continuerò a scrivere. Riposa in pace Derek Jones, il mio cuore è distrutto” ha scritto il cantante. Un messaggio d’affetto per ricordare un collega ma prima un amico. Radke, che ha dato l’annuncio della morte di Derek Jones, non ha però ... Leggi su caffeinamagazine Musica in lutto. L’addio da brividi di Cristiano Malgioglio : “Ci lascia uno dei più grandi cantanti”

Lutto nella musica - continua la ‘strage degli artisti’ : il coronavirus si porta via un’altra leggenda

Lutto nella musica : è morto Christophe - cantautore di ‘Aline’ (Di mercoledì 22 aprile 2020)nel mondo della: è. Il chitarrista aveva solo 35e la notizia della sua morte è stata un duro colpo per tutti.era noto soprattutto in quanto chitarrista deiIn. A dare la notizia della morte del musicista è stato il fondatore della band Ronnie Radke che, sui social, ha dedicato un post all’amico scomparso: “Non dimenticherò mai quando venisti a prendermi in prigione per portarmi nel tuo vecchio van dove abbiamo dato vita aiin. Il tuo spirito resterà imbrigliato nellache continuerò a scrivere. Riposa in pace, il mio cuore è distrutto” ha scritto il cantante. Un messaggio d’affetto per ricordare un collega ma prima un amico. Radke, che ha dato l’annuncio della morte di, non ha però ...

umbriajournal_ : Regione Umbria in lutto, muore Pasquale Urbani, avena 68 anni - RaffaeleRaimon2 : Grano, incudine e tant'allegra musica LUTTO AL CENTRO POLIVALENTE ANZIANI PER LA DIPARTITA DEL VEGLIARDO PASQUALE G… - bellbookcandle_ : Un capolavoro dell'horror psicologico. Musica che ci riporta ai classici come l'Esorcista. Lauren Ambrose è perfe… - GiorgioSann : Lutto nella #musica reggae: è morto Tony Renis, detto ‘Don Tonino’ - Zerounotvmusic : Lutto nella musica reggae: è morto Tony Renis, detto ‘Don Tonino’ -

Ultime Notizie dalla rete : Musica lutto Savona, musica in lutto per la morte del batterista Francesco Sardo La Stampa Marco Carta, morta la nonna Elsa. Il cantante in lutto: «Mi hai insegnato a volermi bene»

La scomparsa della nonna di Marco Carta ha colpito profondamente il cantante sardo, che alla sua figura era molto legato. A nome di tutta la famiglia, quindi, l’artista proveniente da Amici ha postato ...

Marco Carta in grave lutto, è morta la nonna Elsa: “È dura lasciarti”

"È dura lasciarti, il mio egoismo ti avrebbe voluto per sempre con me. Nonna", ha scritto Marco Carta, "Sei e sarai per sempre la donna a cui devo più di tutto e tutti. Sei la donna che ha messo a ...

La scomparsa della nonna di Marco Carta ha colpito profondamente il cantante sardo, che alla sua figura era molto legato. A nome di tutta la famiglia, quindi, l’artista proveniente da Amici ha postato ..."È dura lasciarti, il mio egoismo ti avrebbe voluto per sempre con me. Nonna", ha scritto Marco Carta, "Sei e sarai per sempre la donna a cui devo più di tutto e tutti. Sei la donna che ha messo a ...