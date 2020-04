Modello 730 precompilato: quando va compilato e inviato (Di mercoledì 22 aprile 2020) quando bisogna inviare il 730 precompilato? Una domanda meno ovvia di quello che si possa pensare. Anche se sostituti d’imposta e aziende hanno già consegnato la Certificazione Unica ai loro dipendenti, le scadenze per la presentazione della dichiarazione dei redditi (come tutte le scadenze fiscali da marzo in poi) sono state rinviate di alcuni mesi. A far chiarezza sulla questione e sulle date per la presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata ci pensa l’Agenzia delle Entrate. L’amministrazione finanziaria ha chiarito le tempistiche sia per la consegna della Certificazione Unica, sia per la scadenza del Modello 730 precompilato. E, rispetto agli anni passati, ci saranno diverse novità. La CU potrà essere consegnata fino al 30 aprile, dando così il via a una sorta di “effetto domino” che sposta molto più in ... Leggi su quifinanza Modello Irpef 730/2020 - slitta la scadenza - ma presentarlo prima conviene

Slitta a settembre 2020 il modello 730 : nuove scadenze fiscali per l’emergenza Coronavirus

Modello 730 2020 : proroga scadenza a settembre - ecco la nuova data (Di mercoledì 22 aprile 2020)bisogna inviare il 730? Una domanda meno ovvia di quello che si possa pensare. Anche se sostituti d’imposta e aziende hanno già consegnato la Certificazione Unica ai loro dipendenti, le scadenze per la presentazione della dichiarazione dei redditi (come tutte le scadenze fiscali da marzo in poi) sono state rinviate di alcuni mesi. A far chiarezza sulla questione e sulle date per la presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata ci pensa l’Agenzia delle Entrate. L’amministrazione finanziaria ha chiarito le tempistiche sia per la consegna della Certificazione Unica, sia per la scadenza del730. E, rispetto agli anni passati, ci saranno diverse novità. La CU potrà essere consegnata fino al 30 aprile, dando così il via a una sorta di “effetto domino” che sposta molto più in ...

GaspareLicata : L’assistenza fiscale per il modello 730/2020 e le novità del Decreto Liquidità - GabriellaMan : Modello #730/2020 precompilato: nuove scadenze e chiarimenti del #Fisco - laltra_opinione : Modello 730/2020 #precompilato: il termine per la presentazione della denuncia dei redditi (previsto solitamente pe… - Ilmiodiabete : Più #ricerca per la #cura del #diabete #T1D aiutaci Firma il 5xmille ad AGD nello spazio riservato sostegno ONLUS… - studio_pacini : Modello 730/2020 proroga scadenze -