Lindo Ferretti | «Ora ci aspetta un tempo sconosciuto»

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Musicista e osservatore del mondo, l'ex leader del gruppo Cccp coltiva la profondità. E parlando di questo strano periodo sintetizza: «Abbiamo cancellato famiglie, comunità, piccole patrie, i doveri della vita comune e reale, non virtuale».Fuma ancora?«Certo. La mia mascherina è la coltre di fumo che c'è tra me e il mondo».Quando, una ventina d'anni fa, il tabagista Giovannifu operato di tumore alla pleura i polmoni erano sani come quelli di un bambino. «Adesso come allora il mio problema è la mia salvezza». Parole da perfetto reazionario. «Non può farmi complimento migliore». Ecco: pronto ai paradossi e a capovolgere problemi e soluzioni. Sessantasette anni, fondatore dei Cccp - Fedeli alla linea, primo gruppo punk italiano poi evoluto nei Csi (Consorzio suonatori ...