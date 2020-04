La tassa sul reddito non corrisponde ad una patrimoniale (Di mercoledì 22 aprile 2020) In questi giorni, politici come Salvini e Meloni e non pochi giornalisti di parte hanno attaccato il PD alludendo al fatto che questi aveva proposto di introdurre una patrimoniale. Niente di più falso in quanto per patrimoniale si intende una tassa sul patrimonio fatto di beni mobili ed immobili, mentre quando si parla di tassa sul reddito ci si riferisce ad un prelievo che viene operato unicamente su quanto effettivamente percepisce ogni individuo da una determinata attività lucrativa. (...) - Tribuna Libera Leggi su feedproxy.google La tassa sul reddito non corrisponde ad una patrimoniale

L’urgenza di una tassa sulle fesserie (Di mercoledì 22 aprile 2020) In questi giorni, politici come Salvini e Meloni e non pochi giornalisti di parte hanno attaccato il PD alludendo al fatto che questi aveva proposto di introdurre una. Niente di più falso in quanto persi intende unasul patrimonio fatto di beni mobili ed immobili, mentre quando si parla disulci si riferisce ad un prelievo che viene operato unicamente su quanto effettivamente percepisce ogni individuo da una determinata attività lucrativa. (...) - Tribuna Libera

Ultime Notizie dalla rete : tassa sul La tassa sul reddito non corrisponde ad una patrimoniale AgoraVox Italia Coronavirus, Liguria: via libera in consiglio a rinvio pagamento bollo auto. Adottati provvedimenti anche per imprese agricole e ittiche/I dettagli

Respinti due emendamenti presentati da Alice Salvatore (Mov5Stelle) che chiedevano, rispettivamente, di posticipare il pagamento del bollo auto di 12 mesi e di incrementare le risorse a disposizione ...

Gli specializzandi e l’emergenza: “Non chiamateci eroi, sospendeteci le tasse universitarie”

Da un punto di vista contrattuale siamo più simili a studenti: paghiamo tasse universitarie annuali, partecipiamo a lezioni ... garantire immediatamente i buoni spesa agli irregolari presenti sul ...

