Il virologo Pregliasco: «Il virus è un nemico forte, il lockdown va mantenuto ancora per molti mesi» (Di mercoledì 22 aprile 2020) “Se dovessimo decidere solo noi scienziati, faremmo durare il lockdown ancora molti mesi. Ma quella del governo è una decisione politica, che considera l’interazione di molti altri fattori oltre a quello epidemiologico”. È netta l’opinione di Fabrizio Pregliasco, virogolo dell’Università di Milano e direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi. In un’intervista a La Stampa dichiara di rendersi ben conto “che l’epidemia non causa solo decessi e contagi, ma anche una forte disgregazione sociale”. Non nega che le graduali riaperture che si verificheranno dal 4 maggio siano il punto di equilibrio tra diversi e fondamentali aspetti della vita sociale ed economica. Ma auspica che ci sia un “piano coordinato” di riaperture, che “è meglio di uno basato su riaperture diversificate da regione ... Leggi su secoloditalia Coronavirus - il virologo Pregliasco : “L’Italia sta guarendo - oggi dati ancora positivi”

Coronavirus - Pregliasco (virologo) : "Si disperde nell'acqua del mare"

