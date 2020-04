«Gambizzazione non fa notizia a Palermo», Orlando furioso per un servizio del Tg3 (VIDEO) (Di mercoledì 22 aprile 2020) “A Napoli, Palermo o Regio Calabria, una Gambizzazione, colpi d’arma da fuoco agli arti inferiore, non farebbe nemmeno notizia. Ma ad Ostia sì,…”. Sono le parole che il giornalista Fabrizio Feo ha utilizzato all’inizio di un servizio andato in onda sul Tg3. L’argomento è una sparatoria tra le cosche della mafia romana. Tg3: "Una Gambizzazione non fa notizia a Napoli, Palermo o Reggio Calabria", Falcomatà: "Chiedano scusa" from Agenzia DIRE on Vimeo. Parole che hanno fatto saltare dalla sedia il sindaco di Palermo Leoluca Orlando che adesso chiede una replica e le scuse nei confronti della città. “Chiedo alla Rai di volere con estrema urgenza e a termini di legge porre rimedio al gravissimo fatto avvenuto ieri, quando un servizio del Tg3 è stato aperto dal giornalista con delle parole pesantemente ... Leggi su direttasicilia "A Reggio Calabria una gambizzazione non fa notizia"/ Video - frase choc al Tg3 (Di mercoledì 22 aprile 2020) “A Napoli,o Regio Calabria, una, colpi d’arma da fuoco agli arti inferiore, non farebbe nemmeno. Ma ad Ostia sì,…”. Sono le parole che il giornalista Fabrizio Feo ha utilizzato all’inizio di unandato in onda sul Tg3. L’argomento è una sparatoria tra le cosche della mafia romana. Tg3: "Unanon faa Napoli,o Reggio Calabria", Falcomatà: "Chiedano scusa" from Agenzia DIRE on Vimeo. Parole che hanno fatto saltare dalla sedia il sindaco diLeolucache adesso chiede una replica e le scuse nei confronti della città. “Chiedo alla Rai di volere con estrema urgenza e a termini di legge porre rimedio al gravissimo fatto avvenuto ieri, quando undel Tg3 è stato aperto dal giornalista con delle parole pesantemente ...

g_falcomata : 'A #Napoli, #Palermo o #ReggioCalabria una gambizzazione non farebbe nemmeno notizia'. Espressione fuori luogo, com… - zazoomblog : «Gambizzazione non fa notizia a Palermo» Orlando furioso per un servizio del Tg3 (VIDEO) - #«Gambizzazione… - PalermoToday : 'Una gambizzazione a Palermo non fa notizia': bufera dopo il servizio del Tg3 - lione_carlo : RT @g_falcomata: 'A #Napoli, #Palermo o #ReggioCalabria una gambizzazione non farebbe nemmeno notizia'. Espressione fuori luogo, come se i… - doctorgis84 : RT @MeridioNews: Tg3: «A Palermo una gambizzazione non farebbe notizia» L'ira di Orlando: «Fatto gravissimo, la Rai ponga rimedio» https://… -