Future USA puntano a partenza positiva Borsa New York (Di mercoledì 22 aprile 2020) (TeleBorsa) – I Future USA puntano al rialzo a meno di un’ora dalla partenza di Wall Street, anticipando un avvio di seduta buono per il mercato americano, che scommette su ampi aiuti per l’economia: il piano da 500 miliardi per le PMI approvato dal Senato USA ed un nuovo sostegno da parte della Fed. Attesi più tardi alcuni dati sul mercato immobiliare (prezzi case) e quelli dell’EIA sulle scorte di greggio, che saranno valutate attentamente alla luce dell’attuale crisi del settore petrolifero. Il contratto sul Dow Jones sale dell’1,47% a 23.264 punti, mentre quello sullo S&P 500 avanza dell’1,52% a 2.772 punti e quello sul Nasdaq dell’1,33% a 8.544 punti. Leggi su quifinanza Futures USA negativi in attesa di Wall Street

Future USA anticipano partenza sostenuta per Wall Street

Future USA in forte rialzo aspettando Opening Bell (Di mercoledì 22 aprile 2020) (Tele) – IUSAal rialzo a meno di un’ora dalladi Wall Street, anticipando un avvio di seduta buono per il mercato americano, che scommette su ampi aiuti per l’economia: il piano da 500 miliardi per le PMI approvato dal Senato USA ed un nuovo sostegno da parte della Fed. Attesi più tardi alcuni dati sul mercato immobiliare (prezzi case) e quelli dell’EIA sulle scorte di greggio, che saranno valutate attentamente alla luce dell’attuale crisi del settore petrolifero. Il contratto sul Dow Jones sale dell’1,47% a 23.264 punti, mentre quello sullo S&P 500 avanza dell’1,52% a 2.772 punti e quello sul Nasdaq dell’1,33% a 8.544 punti.

DividendProfit : Future USA puntano a partenza positiva Borsa New York - SFait79 : Assolutamente circoscritto agli Usa il calo del greggio.. - lorenzo19021 : @EnricoLetta In realtà era il prezzo sui future di maggio del greggio (mi sembra) canadese. Era petrolio già stocca… - YoungRadioMb : Prossimo ospite @mcavallito di @Valori_it: 'Negativo non è tanto il prezzo del barile di petrolio, ma il contratto… - sumeetsharma90 : @ashutosh83B Kaha mil raha hai petrol free , hume b bta do.... USA Future contracts me price zero hua hai, Internat… -

Ultime Notizie dalla rete : Future USA Future USA puntano a partenza positiva Borsa New York Teleborsa Tonici i future USA. Netflix verso un avvio in rosso

In rialzo di oltre un punto percentuale i future sui principali indici azionari statunitensi a pochi minuti dall’avvio delle contrattazioni. Il derivato sul Dow Jones sale dell’1,4%, mentre quello ...

Better Call Saul 6, la sesta stagione quando arriverà?

In tempi normali si sarebbe trattato di circa un anno, dunque febbraio 2021, considerato che per esempio le riprese della quinta stagione appena andata in onda negli Usa su AMC (da noi è disponibile ...

In rialzo di oltre un punto percentuale i future sui principali indici azionari statunitensi a pochi minuti dall’avvio delle contrattazioni. Il derivato sul Dow Jones sale dell’1,4%, mentre quello ...In tempi normali si sarebbe trattato di circa un anno, dunque febbraio 2021, considerato che per esempio le riprese della quinta stagione appena andata in onda negli Usa su AMC (da noi è disponibile ...