Droga spedita per posta dalla Campania in tutta Italia | così lo spaccio diventa a

(Di mercoledì 22 aprile 2020) I finanzieri del Comando Provinciale di Napoli hanno sequestrato 90 plichi di marijuana e hashish: venivano spediti via, tramite corrieri privati inconsapevoli,in: un sistema che la malavita organizzata ha escogitato per aggirare i limiti delle norme anti contagio.

E così la vendita di droga ha cambiato faccia: niente più passamano, la consegna avviene via posta. Tutto spedito tramite corrieri, in piccoli imballaggi o nascosto in carichi di copertura. Il Comando ...Con le strade chiuse e fortemente pattugliate per il lockdown da epidemia, gli spacciatori di Napoli avevano ingegnosamente creato uno stratagemma per far arrivare la droga ai propri clienti. Gli stup ...