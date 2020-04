Cosa sono i recovery bond e perché sono diversi diversi dai coronabond (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il 17 aprile l’europarlamento ha approvato una risoluzione sulle misure per affrontare l’emergenza coronavirus. L’assemblea ha sostanzialmente bocciato i cosiddetti coronabond, optando invece per la creazione dei recovery bond. Dopo settimane di dibattiti, l’attenzione si è quindi spostata su questo nuovo strumento, creando una certa confusione anche a livello politico. Nonostante i nomi simili, infatti, i due sistemi prevedono una differenza di fondo piuttosto rilevante. Cosa sono i recovery bond In estrema sintesi i recovery bond sono emissioni comuni garantite direttamente dal bilancio dell’Unione Europea, che avrebbero lo scopo di finanziare la ripartenza dell’economia dei vari Paesi. Tutto ciò sarebbe reso possibile da un fondo specifico, denominato recovery fund, creato proprio con questo scopo. Proposto per la prima volta ... Leggi su thesocialpost Kitikaka – Mia Ceran : ‘Sono rimasta a Milano - la amo - mi spaventa vedere cosa sarà domani. E basta linguaggio bellico per parlare del virus’

Il 17 aprile l'europarlamento ha approvato una risoluzione sulle misure per affrontare l'emergenza coronavirus. L'assemblea ha sostanzialmente bocciato i cosiddetti coronabond, optando invece per la creazione dei recovery bond. Dopo settimane di dibattiti, l'attenzione si è quindi spostata su questo nuovo strumento, creando una certa confusione anche a livello politico. Nonostante i nomi simili, infatti, i due sistemi prevedono una differenza di fondo piuttosto rilevante. Cosa sono i recovery bond In estrema sintesi i recovery bond sono emissioni comuni garantite direttamente dal bilancio dell'Unione Europea, che avrebbero lo scopo di finanziare la ripartenza dell'economia dei vari Paesi. Tutto ciò sarebbe reso possibile da un fondo specifico, denominato recovery fund, creato proprio con questo scopo.

È l’unico strumento che può riconoscere l’infezione ma spesso capita di dover ripetere l’esame anche su pazienti con sintomi conclamati ...

Immagino che Gravina si stia muovendo in tal senso, ma il problema serio è che non lo sa nessuno. Ci sono pochissime comunicazioni su cosa si fa o si debba fare, mentre abbiamo dichiarazioni di ...

