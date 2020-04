Asti. Travolto da una lastra di ferro, muore operaio sotto gli occhi del figlio: 43enne è grave (Di mercoledì 22 aprile 2020) L'incidente sul lavoro ad Antignano: la vittima aveva 79 anni, era in officina col figlio Igor, 43 anni, a cui aveva ceduto l'attività di carpenteria da qualche anno. I due stavano spostando pesanti lastre in ferro, quando sono stati travolti. Leggi su fanpage (Di mercoledì 22 aprile 2020) L'incidente sul lavoro ad Antignano: la vittima aveva 79 anni, era in officina colIgor, 43 anni, a cui aveva ceduto l'attività di carpenteria da qualche anno. I due stavano spostando pesanti lastre in, quando sono stati travolti.

