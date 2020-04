Ambra Angiolini compie 43 anni | compleanno in quarantena ma con un regalo speciale dei

(Di mercoledì 22 aprile 2020)oggi 43ma per il momento si dovrà accontentare di una festa intima tra le mura di casa. Sono stati molti, però, quelli che hanno voluto renderequestoin. I genitori, ad esempio, le hanno fatto arrivare a casa una gustosa torta personalizzata.

LuciaFerraroEM : RT @RaiRadio2: Buon Compleanno ad Ambra Angiolini ?? - alexarmuzzi : Ambra Angiolini: 43 anni da ''Non è la Rai'' a Massimiliano Allegri - stationitaly : - radiovenezia : ?? Auguri di Buon Compleanno ad Ambra Angiolini da @radiovenezia #compleanno #birthday #buoncompleanno… - carloalberto52 : @Arkos71 Purtroppo, prima del CoV19, lo incontravo spesso da un mio amico a pranzo o a cena... Ristorante, gastrono… -

Ultime Notizie dalla rete : Ambra Angiolini

Ambra Angiolini compie oggi 43 anni ma per il momento i festeggiamenti dovranno aspettare. La conduttrice sta passando la quarantena a Brescia in compagnia dei due figli, Yolanda e Leonardo Renga, con ...Oggi, 22 aprile 2020, è il compleanno di Ambra Angiolini. Da qualche tempo è legata a Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus. Nei giorni del lockdown i due sono divisi: lei a ...