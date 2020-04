A GIUGNO con l' AFA asfissiante

Leggi su meteogiornale

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Pensare a, in questo momento, può essere tanto difficile quanto estremamente facile. Il desiderio di uscire, di poter godere del mare, della montagna, insomma della libertà è un qualcosa che ci accomuna tutti. Così come la speranza di poter apprezzare condizioni meteo che ci consentano di non doverci preoccupare di nulla. Ed ecco quindi che il pensiero corre a, ai primi weekend nelle nostre splendide località turistiche, alle nostre montagne, alle nostre spiagge, insomma alla nostra amata Italia. Ed allora, visto e considerato che comunque avremo modo di riappropiarci delle nostre vite, cosa ci dicono le proiezioni meteo climatiche stagionali? Abbiamo già ipotizzato scenari per maggio. Abbiamo scritto che potrebbe essere un mese variabile, quindi capace di alternare fasi di pioggia a periodi di gran caldo. Non un ...