YARI CARRISI CHOC | BARBARA D' URSO DEVE MORIRE Poi ritratta | Dicevo al programma

trash_italiano : Il figlio di Albano e Romina Power: 'Barbara d'Urso deve morire' - zazoomnews : Yari Carrisi aggiusta il tiro su Barbara D’Urso: “Deve Morire è al programma non alla persona” - #Carrisi… - infoitcultura : Yari Carrisi risponde a Barbara D’Urso : “Un virus che emana flusso negativo” - infoitcultura : Yari Carrisi non molla e continua il suo folle attacco alla d’Urso: “Ecco perché deve morire…” - infoitcultura : Yari Carrisi, augura la morte a Barbara d'Urso: il web lo attacca: la replica -

Ultime Notizie dalla rete : YARI CARRISI

Roberto Alessi esorta Yari Carrisi, attraverso un video pubblicato sulla sua pagina Instagram, a chiedere scusa a Barbara D’Urso. “Io mi domando come possa un ragazzo che ho sempre conosciuto come n ...ROMA – “La Durso deve morire”: questa frase è comparsa sul profilo Instagram di Yari Carrisi, figlio di Albano Carrisi e Romina Power. Durso e non D’Urso, ma secondo quanto sottolinea anche TvZap, è ...