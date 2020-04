WhatsApp toglie il limite di quattro partecipanti per le videochiamate di gruppo (Di martedì 21 aprile 2020) Nell’ultimo aggiornamento della versione beta di WhatsApp, stando a quanto riportato da WABetaInfo, sarebbe stato rimosso l’attuale limite di partecipanti per le chiamate di gruppo. Fino ad oggi, infatti, le chiamate di gruppo sono limitate a un massimo di quattro partecipanti, ma l’ultima beta consente invece agli utenti di aggiungere fino a otto partecipanti a una chiamata vocale o video di gruppo. All’inizio di questo mese Facebook, azienda proprietaria e sviluppatrice di WhatsApp, aveva già apportato alcune modifiche al funzionamento del pulsante di chiamata nei gruppi, consentendo così agli utenti di avviare più semplicemente una chiamata se vi sono meno di quattro partecipanti, ed ha quanto pare ha continuato a lavorare sulle videochiamate, introducendo ora quest’ulteriore novità. Foto: DepositphotosNon è una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 aprile 2020) Nell’ultimo aggiornamento della versione beta di, stando a quanto riportato da WABetaInfo, sarebbe stato rimosso l’attualediper le chiamate di. Fino ad oggi, infatti, le chiamate disono limitate a un massimo di, ma l’ultima beta consente invece agli utenti di aggiungere fino a ottoa una chiamata vocale o video di. All’inizio di questo mese Facebook, azienda proprietaria e sviluppatrice di, aveva già apportato alcune modifiche al funzionamento del pulsante di chiamata nei gruppi, consentendo così agli utenti di avviare più semplicemente una chiamata se vi sono meno di, ed ha quanto pare ha continuato a lavorare sulle, introducendo ora quest’ulteriore novità. Foto: DepositphotosNon è una ...

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp toglie WhatsApp toglie il limite di quattro partecipanti per le videochiamate di gruppo Il Fatto Quotidiano WhatsApp toglie il limite di quattro partecipanti per le videochiamate di gruppo

In generale comunque ora, se ci sono più di quattro partecipanti nel gruppo, quando si fa clic sul pulsante di chiamata in un gruppo, WhatsApp chiederà quali contatti si desidera chiamare, altrimenti, ...

