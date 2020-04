Torino | piace Choupo-Moting | può arrivare a costo zero

(Di martedì 21 aprile 2020) Ilmette gli occhi sul mercato degli svincolati:, in scadenza con il Paris Saint-Germain Ilè alla ricerca di una spalla per Andrea Belotti, che resta comunque sulla lista dei partenti in caso di offerte irrinunciabile. Come rivelato dall’edizione odierna di Tuttosport, l’ultima idea granata porterebbe a Eric Maxim, attaccante tedesco classe ’89 in scadenza con il Paris Saint-Germain. Leggi su Calcionews24.com

forumJuventus : De Ligt: 'Dopo la partita col Torino i compagni mi dicevano: «Incredibile, è come se ci fosse una calamita nel tuo… - 80_torino : RT @VicktoriaQueen: Mi vorresti tu togliere il perizoma? Ritwitta se ti piace il mio ?? ?? #italianmilf #curvygirl #bigass #milf #ass #cul… - 80_torino : @VicktoriaQueen ...sincero...mi piace tutto di te..???? - urwebdesigner : RT @Johnnyyxx: @RadioSavana 2 Marocchini pregiudicati aggrediscono un anziano e dal palazzo occupato misto #RisorseINPS e Italiani cessi so… - ParidePasini : Visto che a #Cirio piace fare il clone di #Fontana non poteva mancare il bis del flop dell'ospedale alla… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino piace

Calciomercato.com

ha domandato ironicamente un utente, “A me non piace criticare ma questa foto è di un volgare pazzesco...”, ha precisato un altro, “Eravate scemi separati e insieme doppiamente scemi... bella coppia .Sul numero di maglia: "Non l'ho scelto per caso. Il mio numero preferito è il 33 e quando c'è la possibilità lo prendo sempre". Sul piatto preferito: "In Italia ci sono tanti piatti buoni. A me piace ...