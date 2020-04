Scrub anticellulite fai da te | ricetta per risparmiare e non sprecare

Leggi su chenews

(Di martedì 21 aprile 2020) Uno, soprattuto in questo lungo periodo di quarantena, è quello che fa al caso nostro: ecco lapernonFonte foto: PixabayLa cellulite si sa è un problema molto diffuso e non solo tra le donne. In questo lunghissimo periodo di quarantena unopuò fare al caso nostro; lache segue sarà realizzabile nella comodità di casa nostra e con pochi e semplici ingredienti: ecco come prepararla senza. Ovviamente questo, che in questo caso sarà realizzato con il caffè, va accompagnato da una sana alimentazione e dall’attività fisica per avere l’effetto desiderato. Inoltre, con una crema idratante, è possibile fare un ottimo massaggio simile a quello fatto nei centri benessere. Perché dobbiamo utilizzare proprio ...