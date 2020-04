Raz Degan: "Che mondo ci aspetta? Non si usi la paura del virus per minare privacy, diritti e libertà" (Di martedì 21 aprile 2020) “Mentre mezzo mondo rimane chiuso in casa, là fuori ribollono i preparativi per servirci una nuova vita a portata di pandemia. E mentre pianificano nuove leggi che incideranno sulla nostra vita, mi chiedo che tipo di mondo avranno in serbo per noi. Come sarà tracciata la linea tra la salvaguardia della nostra salute e la tutela dei nostri diritti civili?”. In un lungo post apparso sul suo profilo Instagram, Raz Degan riflette su cosa ci aspetterà quando verrà messo fine all’isolamento forzato, nel sospetto che la paura del virus venga usata per minare privacy, diritti e libertà dei cittadini. “Mentre crolla la nostra economia, spingono verso la sorveglianza di ogni cittadino monitorato dalle app, e tutto questo per il nostro bene. Per ‘proteggere la nostra salute’”, scrive Degan, “Prima o poi, da ... Leggi su huffingtonpost Paola Barale a ruota libera contro i suoi ex Gianni Sperti e Raz Degan : ecco cosa ha dichiarato!

Paola Barale - il suo passato la fa ancora stare male : parla di Gianni Sperti e Raz Degan (Foto)

Paola Barale su Raz Degan : “Ecco perchè l’ho lasciato” (Di martedì 21 aprile 2020) “Mentre mezzorimane chiuso in casa, là fuori ribollono i preparativi per servirci una nuova vita a portata di pandemia. E mentre pianificano nuove leggi che incideranno sulla nostra vita, mi chiedo che tipo diavranno in serbo per noi. Come sarà tracciata la linea tra la salvaguardia della nostra salute e la tutela dei nostri diritti civili?”. In un lungo post apparso sul suo profilo Instagram, Razriflette su cosa ci aspetterà quando verrà messo fine all’isolamento forzato, nel sospetto che ladelvenga usata per, diritti e libertà dei cittadini. “Mentre crolla la nostra economia, spingono verso la sorveglianza di ogni cittadino monitorato dalle app, e tutto questo per il nostro bene. Per ‘proteggere la nostra salute’”, scrive, “Prima o poi, da ...

HuffPostItalia : Raz Degan: 'Che mondo ci aspetta? Non si usi la paura del virus per minare privacy, diritti e libertà' - StivalDaniele : RT @HuffPostItalia: Raz Degan: 'Che mondo ci aspetta? Non si usi la paura del virus per minare privacy, diritti e libertà' - robgrazioli : RT @HuffPostItalia: Raz Degan: 'Che mondo ci aspetta? Non si usi la paura del virus per minare privacy, diritti e libertà' - LauraTentoni1 : RT @HuffPostItalia: Raz Degan: 'Che mondo ci aspetta? Non si usi la paura del virus per minare privacy, diritti e libertà' - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Raz Degan: 'Che mondo ci aspetta? Non si usi la paura del virus per minare privacy, diritti e libertà' -

Ultime Notizie dalla rete : Raz Degan "Che mondo ci aspetta? Non si usi la paura del virus per minare privacy, diritti e libertà" L'HuffPost Raz Degan: "Che mondo ci aspetta? Non si usi la paura del virus per minare privacy, diritti e libertà"

Come sarà tracciata la linea tra la salvaguardia della nostra salute e la tutela dei nostri diritti civili?”. In un lungo post apparso sul suo profilo Instagram, Raz Degan riflette su cosa ci ...

Paola Barale: chi è stato l’altro fidanzato famoso, prima di Gianni e Raz?

Paola Barale, prima di sposare Gianni Sperti e prima di conoscere Raz Degan, ha rapito il cuore di un altro bello della TV. Un volto noto che ha poi deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo: ...

Come sarà tracciata la linea tra la salvaguardia della nostra salute e la tutela dei nostri diritti civili?”. In un lungo post apparso sul suo profilo Instagram, Raz Degan riflette su cosa ci ...Paola Barale, prima di sposare Gianni Sperti e prima di conoscere Raz Degan, ha rapito il cuore di un altro bello della TV. Un volto noto che ha poi deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo: ...