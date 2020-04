Quando Walter Ricciardi era attore accanto a Mario Merola ne L’Ultimo Guappo (e non solo) (Di martedì 21 aprile 2020) È consulente del ministro della salute Speranza nell’emergenza coronavirus ma Walter Ricciardi ha anche un passato da attore. Nato a Napoli nel 1959, tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80, quindi poco più che ventenne, Ricciardi ha recitato con Maria Schneider, Stefania Sandrelli, Alida Valli, Giuliana De Sio, Michele Placido. Tra i suoi ruoli anche quello nel film L’ultimo Guappo, con Mario Merola dove interpretava Roberto Aliprandi, figlio di Don Francesco Aliprandi (Merola). La strada di Ricciardi nel mondo dello spettacolo è iniziata però da bambino Quando ha partecipato alla serie televisiva I ragazzi di padre Tobia, trasmessa dal 1968 sulla prima rete Rai durante La tv dei Ragazzi. Una carriera, quella da attore, presto abbandonata per dedicarsi alla medicina. L'articolo Quando Walter Ricciardi era attore ... Leggi su ilfattoquotidiano Walter Ricciardi : "Fase 2? Troppo presto. Partirà quando conteremo nuovi casi sulle dita di una mano"

Quando Walter Ricciardi scelse di fare il medico lasciando da parte la carriera d’attore (Di martedì 21 aprile 2020) È consulente del ministro della salute Speranza nell’emergenza coronavirus maha anche un passato da. Nato a Napoli nel 1959, tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80, quindi poco più che ventenne,ha recitato con Maria Schneider, Stefania Sandrelli, Alida Valli, Giuliana De Sio, Michele Placido. Tra i suoi ruoli anche quello nel film L’ultimo, condove interpretava Roberto Aliprandi, figlio di Don Francesco Aliprandi (). La strada dinel mondo dello spettacolo è iniziata però da bambinoha partecipato alla serie televisiva I ragazzi di padre Tobia, trasmessa dal 1968 sulla prima rete Rai durante La tv dei Ragazzi. Una carriera, quella da, presto abbandonata per dedicarsi alla medicina. L'articoloera...

HuffPostItalia : Walter Ricciardi: 'Fase 2? Troppo presto. Partirà quando conteremo nuovi casi sulle dita di una mano' - rtl1025 : ?? Una seconda ondata di epidemia in autunno, 'più che un'ipotesi è una certezza. Fino a quando non avremo un vaccin… - carlopaolofesta : Walter Ricciardi nel film L'ultimo guappo. Walter Ricciardi, dai film di Merola all'Oms: quando il consigliere di S… - FQMagazineit : Quando Walter Ricciardi era attore accanto a Mario Merola ne L’Ultimo Guappo (e non solo) - walter_porcino : @matteosalvinimi Questa fa parte della tua continua campagna elettorale, sarebbe ora di smetterla, avrei voluto ved… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando Walter Quando Walter Ricciardi recitava con Mario Merola Corriere TV Quando Walter Ricciardi era attore accanto a Mario Merola ne L’Ultimo Guappo (e non solo)

Nato a Napoli nel 1959, tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80, quindi poco più che ventenne, Ricciardi ha recitato con Maria Schneider, Stefania Sandrelli, Alida Valli, Giuliana De Sio, ...

Valter Boero, PdF,: 'A Torino ricominciamo dalla bicicletta'

Boero quindi precisa: 'Come Popolo della Famiglia chiediamo al Sindaco di Torino di consentire quanto prima possibile la mobilità di tutti i cittadini in bicicletta, mantenendo sempre le distanze di s ...

Nato a Napoli nel 1959, tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80, quindi poco più che ventenne, Ricciardi ha recitato con Maria Schneider, Stefania Sandrelli, Alida Valli, Giuliana De Sio, ...Boero quindi precisa: 'Come Popolo della Famiglia chiediamo al Sindaco di Torino di consentire quanto prima possibile la mobilità di tutti i cittadini in bicicletta, mantenendo sempre le distanze di s ...