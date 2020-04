Perché i ghiacciai delle Alpi sono rossi: colpa di un’alga che ne accelera lo scioglimento (Di martedì 21 aprile 2020) Dei ricercatori dell'Università Milano Bicocca hanno scoperto che la livrea rossa che copre alcuni ghiacciai Alpini è dovuta a un’alga microscopica che cambia il colore di ghiaccio e neve e - soprattutto - ne accelera lo scioglimento. L'alga si chiama Ancylonema nordenskioeldii. Leggi su fanpage (Di martedì 21 aprile 2020) Dei ricercatori dell'Università Milano Bicocca hanno scoperto che la livrea rossa che copre alcunini è dovuta a un’alga microscopica che cambia il colore di ghiaccio e neve e - soprattutto - nelo. L'alga si chiama Ancylonema nordenskioeldii.

zazoomnews : Perché i ghiacciai delle Alpi sono rossi: colpa di un’alga che ne accelera lo scioglimento - #Perché #ghiacciai… - Pietro__Bruno : RT @MeteoExpert: Ghiaccio color porpora in alcune zone delle Alpi: una ricerca italiana ha spiegato perché succede, e le notizie non sono b… - MeteoExpert : Ghiaccio color porpora in alcune zone delle Alpi: una ricerca italiana ha spiegato perché succede, e le notizie non… - Morenozagor : @luca3003 Il nome significa in effetti “Terra verde” perché i Vichinghi la scoprirono durante un periodo, quello al… - Valedance11 : RT @Unomattina: Scioglimento dei ghiacciai, un fenomeno che deve preoccuparci perché il cambiamento climatico riguarda tutti ma anche perch… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché ghiacciai Perché i ghiacciai delle Alpi sono rossi: colpa di un’alga che ne accelera lo scioglimento Fanpage.it