Nicchi: «Il VAR ci sarà alla ripresa. Ho un’idea sulle designazioni» (Di martedì 21 aprile 2020) Il presidente dell’AIA, Marcello Nicchi, parla della ripresa della Serie A e di come verrà affrontata dagli arbitri: le sue parole Il presidente dell’AIA, Marcello Nicchi, parla della ripresa della Serie A. Ecco le modalità con cui avverrà per gli arbitri, spiegate da Nicchi a La Gazzetta dello Sport. ripresa ARBITRI – «Non possiamo comportarci come una squadra di club e portare in ritiro un mese arbitri che vengono da tutta Italia. Ma visto che si sono allenati basterà un primo ciclo di 7-10 giorni per riprendere la forma ottimale. Teniamo presente che l’arbitro non deve affrontare contrasti e scontri fisici. Poi a ridosso delle competizioni ci sarà un altro mini ritiro. Con test, controlli e tamponi». VAR – «Sì, la società che si occupa di tutta la tecnologia ci ha ... Leggi su calcionews24 Pistocchi : «Ripresa senza VAR? Speriamo senza Nicchi»

