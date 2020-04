Marco Carta in lutto per la morte della nonna | “A te devo più di tutti”

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 21 aprile 2020)dice addio ad un pilastro importantesua vita: nelle scorse ore è infatti scomparsa laElsa Ferrone. La donna, che si è trovata a combattere fino agli ultimi istantisua vita contro una difficile malattia, ha rappresentato nella vita dell’ex allievo di Amici un punto di riferimento. Il dolore in questo momento non è quantificabile per, maha voluto dirle addio un’ultima volta. Lo ha fatto con una dedica, apparsa sul profilo Instagram dell’artista alcune ore fa. Addio aElsina “È dura lasciarti, il mio egoismo ti avrebbe voluto per sempre con me...” scrive, rivolgendosi alla cara, che per lui in questi anni ha rappresentato il concetto di famiglia, nei momenti di gioia come in quelli più difficili. “, sei e sarai per sempre la donna ...