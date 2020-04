GF Vip 2020, Antonella Elia su Valeria Marini: ‘Le avrei strappato tutte le extension’ (Di martedì 21 aprile 2020) “Se fosse dipeso da me le avrei strappato tutte le extension dopo due ore che era nella casa e l’avrei lasciata coi suoi capelli…4, tutto il resto era fiction“. Antonella Elia non è cambiata di una virgola una volta uscita dalla casa del Grande Fratello Vip e non ha remore nel parlare senza troppi giri di parole. I suoi scontri al GF Vip 2020 con molti dei concorrenti da Fernanda Lessa a Patrick sono ancora tutti lì, però un posto speciale lo occupa Valeria Marini, la showgirl ‘stellare’ che è entrata in corsa nell’edizione appena conclusa portando scompiglio nella casa soprattutto per il suo rapporto con la Elia. E in una diretta Instagram per Chi magazine dove appare accanto al fidanzato Pietro Delle Piane, dopo aver ammesso di aver esagerato nella reazione che ha portato poi alla famosa lite per i biscotti senza ... Leggi su tvzap.kataweb Live- Non è la D’Urso - anticipazioni ed ospiti di oggi - domenica 19 aprile 2020 : in collegamento tanti ‘ex’ del Gf Vip

Gossip ultime notizie : novità Vip e celebrità al 17 Aprile 2020

GF Vip 2020 : Clizia Incorvaia e la cherofobia - il messaggio di Paolo Ciavarro (Di martedì 21 aprile 2020) “Se fosse dipeso da me lele extension dopo due ore che era nella casa e l’lasciata coi suoi capelli…4, tutto il resto era fiction“.non è cambiata di una virgola una volta uscita dalla casa del Grande Fratello Vip e non ha remore nel parlare senza troppi giri di parole. I suoi scontri al GF Vipcon molti dei concorrenti da Fernanda Lessa a Patrick sono ancora tutti lì, però un posto speciale lo occupa, la showgirl ‘stellare’ che è entrata in corsa nell’edizione appena conclusa portando scompiglio nella casa soprattutto per il suo rapporto con la. E in una diretta Instagram per Chi magazine dove appare accanto al fidanzato Pietro Delle Piane, dopo aver ammesso di aver esagerato nella reazione che ha portato poi alla famosa lite per i biscotti senza ...

VanityFairIt : Intervista a cuore aperto, appena uscita dal GF vip - fattoquotidiano : C’È VIRUS E VIRUS L’accesso al test è difficile e pieno di limitazioni. Ma solo per i cittadini comuni (di Marco F… - ClarabellaBest : RT @storie_italiane: I Vip in quarantena si raccontano su @VanityFairIt @eleonoradaniele #storieitaliane - storie_italiane : .@JoSquillo_ 'Combatto il Covid con il mio senso artistico e le dirette social' #storieitaliane @eleonoradaniele - storie_italiane : I Vip in quarantena si raccontano su @VanityFairIt @eleonoradaniele #storieitaliane -

Ultime Notizie dalla rete : Vip 2020 GF Vip 2020, Antonella Elia su Valeria Marini: ‘Le avrei strappato tutte le extension’ TvZap Aprendo il cassetto dei ricordi, la splendida Elena Santarelli ha condiviso una bellissima foto proveniente direttamente dal passato

All’epoca, dunque, Elena Santarelli era poco più di una ventenne, splendida e spensierata nella sua evidente giovinezza. Come tanti altri suoi colleghi vip, anche la conduttrice di Latina ha così ...

Andrea Damante | Denver vuota il sacco: il retroscena su Giulia De Lellis

Andrea Denver, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip, è da sempre, come i più informati ricorderanno bene, amico di Andrea Damante. I due, non di rado, sono soliti scambiarsi confidenze, anche ...

All’epoca, dunque, Elena Santarelli era poco più di una ventenne, splendida e spensierata nella sua evidente giovinezza. Come tanti altri suoi colleghi vip, anche la conduttrice di Latina ha così ...Andrea Denver, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip, è da sempre, come i più informati ricorderanno bene, amico di Andrea Damante. I due, non di rado, sono soliti scambiarsi confidenze, anche ...