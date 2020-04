Fase 2 a Milano, Sala: “Il lavoro è il nostro credo, ma non spingeremo per tornare prima del dovuto” (Di martedì 21 aprile 2020) "Non spingeremo per poter tornare al lavoro prima del dovuto, ma appena si può si torna al lavoro di corsa nel rispetto delle norme di sicurezza perché il lavoro è l'elemento fondante della nostra società, è il nostro credo". Lo ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala nel consueto video messaggio su Facebook. Sala ha parlato da un cantiere della M4, la nuova linea della metro in costruzione i cui lavori sono ripresi dal 6 aprile. Leggi su fanpage Milano e Roma - Coronavirus e Fase 2 - i sindaci contro il ritorno delle auto

Coronavirus - le ipotesi della fase 2 : ristoranti con cibo d'asporto e metropolitana a turno a Milano

