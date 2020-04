Digital First, IEG ogni giorno sui mercati internazionali (Di martedì 21 aprile 2020) (Teleborsa) – Fiere, eventi e congressi fermi per l’emergenza coronavirus ma non Italian Exhibition Group che continua a lavorare dietro le quinte e a mantenere un presidio giornaliero dei mercati. Il settore genera affari per 60 miliardi di euro l’anno, garantendo il 50% dell’export delle aziende espositrici: lo stop dovuto all’emergenza Covid-19 non ha fermato le attività del Gruppo che dai suoi quartieri fieristici e congressuali di Rimini e Vicenza e dalle sue sedi di Arezzo e Milano, forte di un 2019 record con i migliori risultati di bilancio di sempre, presidia quotidianamente i mercati internazionali delle sue 48 manifestazioni e dei suoi 190 fra congressi ed eventi. In particolare, Ieg si sta concentrando non solo sullo sviluppo dei suoi appuntamenti del secondo semestre ma sta intensificando il rapporto quotidiano con stakeholders e ... Leggi su quifinanza (Di martedì 21 aprile 2020) (Teleborsa) – Fiere, eventi e congressi fermi per l’emergenza coronavirus ma non Italian Exhibition Group che continua a lavorare dietro le quinte e a mantenere un presidio giornaliero dei. Il settore genera affari per 60 miliardi di euro l’anno, garantendo il 50% dell’export delle aziende espositrici: lo stop dovuto all’emergenza Covid-19 non ha fermato le attività del Gruppo che dai suoi quartieri fieristici e congressuali di Rimini e Vicenza e dalle sue sedi di Arezzo e Milano, forte di un 2019 record con i migliori risultati di bilancio di sempre, presidia quotidianamente idelle sue 48 manifestazioni e dei suoi 190 fra congressi ed eventi. In particolare, Ieg si sta concentrando non solo sullo sviluppo dei suoi appuntamenti del secondo semestre ma sta intensificando il rapporto quotidiano con stakeholders e ...

Il team di Vicenzaoro, oltre a un contatto quotidiano con i clienti instaurato da settimane con webinar, digital press conference, audit associativi, ha lanciato la campagna social ...

Se lo era già da molto tempo prima dell’emergenza sanitaria, oggi è ancora più importante per un’impresa diventare digital-first, sottolinea la società di San Jose, che un paio di anni fa ha acquisito ...

Il team di Vicenzaoro, oltre a un contatto quotidiano con i clienti instaurato da settimane con webinar, digital press conference, audit associativi, ha lanciato la campagna social ...Se lo era già da molto tempo prima dell’emergenza sanitaria, oggi è ancora più importante per un’impresa diventare digital-first, sottolinea la società di San Jose, che un paio di anni fa ha acquisito ...