Coronavirus, serve una bussola per programmare la scuola nella fase 2 (Di martedì 21 aprile 2020) Ci sono momenti di choc come quelli che stiamo vivendo dove sembra che tutta la conoscenza acquisita venga per un attimo azzerata. Sappiamo che non è così e tanta della struttura e sovrastruttura che abbiamo creato nel corso dei secoli resta in piedi. Ma è anche vero che in poche settimane, dall’inizio dell’emergenza Covid-19, tanti punti fermi sono andati in frantumi. Quando accade questo è da ingenui pensare che tutto possa ritornare come prima e bisogna invece attrezzarsi con bussola, taccuino, libri, motore di ricerca e tante domande per ricostruire le rotte e la mappa del domani. Io ho deciso di farlo affidandomi alla conoscenza e agli studi di ricerca che il M5S aveva commissionato in tempi non sospetti, il taccuino, la bussola e le domande erano semplicemente nel cassetto ed è bastato aprirlo e rispolverare tutto. Era il 2017 ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Gallera : “sulle riaperture serve strategia nazionale”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. Cirio : “Serve unità nazionale”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. Panetta : “Serve sforzo comune dell’Ue” (Di martedì 21 aprile 2020) Ci sono momenti di choc come quelli che stiamo vivendo dove sembra che tutta la conoscenza acquisita venga per un attimo azzerata. Sappiamo che non è così e tanta della struttura e sovrastruttura che abbiamo creato nel corso dei secoli resta in piedi. Ma è anche vero che in poche settimane, dall’inizio dell’emergenza Covid-19, tanti punti fermi sono andati in frantumi. Quando accade questo è da ingenui pensare che tutto possa ritornare come prima e bisogna invece attrezzarsi con, taccuino, libri, motore di ricerca e tante domande per ricostruire le rotte e la mappa del domani. Io ho deciso di farlo affidandomi alla conoscenza e agli studi di ricerca che il M5S aveva commissionato in tempi non sospetti, il taccuino, lae le domande erano semplicemente nel cassetto ed è bastato aprirlo e rispolverare tutto. Era il 2017 ...

graziano_delrio : Contact tracing fondamentale per 'fase due'. Ma per diritti e libertà costituzionali non può bastare un'ordinanza c… - fabiochiusi : E come prevedibile, eccoci ai wearable: “serve un incentivo che spinga il maggior numero possibile di italiani a sc… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus #Zaia: 'L'applicazione dell' #App per il tracciamento sia unica a livello nazionale' 'Diamo la nostra… - Cri_Meroni : RT @ChiodiDonatella: IL #CENSIMENTO DEI #ROM ERA ROBA #NAZISTA. L'#APP #IMMUNI E IL #BRACCIALETTO SONO PER IL NOSTRO BENE. 'Amico'#Conte.… - LaPrimaManina : Tutti meravigliati che il petrolio costa ormai meno dell'acqua minerale! Ma scusate, in tempi di #coronavirus, chi dei due serve di più? -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus serve «App Immuni per il coronavirus, serve una legge». Salvini e Meloni d’accordo con Pd e FI Corriere della Sera Agricoltura: «Sospendere il registro debitori e riscossioni attive, serve liquidità»

Ci sembrerebbe buonsenso disapplicare questa condizionalità per qualche mese, alla luce delle criticità economiche derivate dalla diffusione del coronavirus. Visto che fino a questo momento dal ...

Coronavirus, colchicina: a cosa serve e come può aiutare i malati

Dopo la clorochina, nell’ultima settimana si è parlato di colchicina come alleato per combattere il coronavirus. Questo perché al centro di un nuovo studio, autorizzato dall’Agenzia italiana del ...

Ci sembrerebbe buonsenso disapplicare questa condizionalità per qualche mese, alla luce delle criticità economiche derivate dalla diffusione del coronavirus. Visto che fino a questo momento dal ...Dopo la clorochina, nell’ultima settimana si è parlato di colchicina come alleato per combattere il coronavirus. Questo perché al centro di un nuovo studio, autorizzato dall’Agenzia italiana del ...